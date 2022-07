Adele grita 'Fora Bolsonaro!' durante show em Londres

E a lista de celebridades internacionais que se opõem publicamente ao governo Bolsonaro cada vez aumenta mais. Depois de Mark Ruffalo, Elliot Page, Leonardo DiCaprio, Madonna e Dua Lipa (entre outros), chegou a vez de Adele se juntar ao grupo.

A cantora britânica, 34, soltou um "Fora Bolsonaro" em sua apresentação no BST (British Summer Time) no Hyde Park, em Londres, nesta sexta-feira (1). As imagens foram compartilhadas nas redes por diversas páginas, inclusive fã-clubes da cantora.