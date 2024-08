Afilhado musical de Elza Soares vem do Rio de Janeiro para cantar em Goiânia

A tradicional roda de samba que ocorre toda semana no Quintal do Jajá terá uma edição especial nesta quinta-feira (22). Vindo diretamente do Rio de Janeiro, o músico JP Silva vai cantar e tocar violão no evento do Centro de Goiânia, nesse dia. Ele se unirá ao também cantor e violonista goianiense Ricardo Coutinho para fazer um show de samba raiz, samba-enredo e forró pé de serra, que começará às 20 horas.



JP Silva é afilhado musical de Elza Soares e tem quase 20 anos de carreira, já tendo trabalhado com grandes nomes da música brasileira, como Luiz Melodia, Elza Soares, Fernanda Abreu, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Xande de Pilares e Dudu Nobre.



O também cavaquinista gravou canções com artistas como Elza Soares e Xande de Pilares. Ele já fez apresentações em países como Estados Unidos, Estônia, Suécia, Finlândia e Argentina, além de várias cidades do Brasil, incluindo São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte e Porto Alegre.



Com mais de 20 anos de carreira, Ricardo Coutinho começou sua trajetória na música em Brasília. Após fazer uma pausa, o também compositor voltou a tocar em Goiânia há mais de 15 anos. No início, dedicou-se ao rock e ao pop e integrou a banda de rock Veto Popular. Depois de sair da banda, ele voltou a sua atenção para a MPB e o samba, principalmente, tendo fundado o grupo de samba Balaio de Bambas.



Completando a lista de músicos do show desta quinta-feira, estão Gilvan Soares (pandeiro), Bi do Cavaco (cavaco), Miguel Filho (surdo e tamborim), Bebê Lucio (reco-reco) e Rafael Jhusley (tantã e caixa). O público do espaço poderá apreciar interpretações de grandes sucessos de Zeca Pagodinho, João Nogueira, Arlindo Cruz, Beth Carvalho, Sombrinha, Jorge Aragão, Toninho Geraes e Dona Ivone Lara, entre outros nomes. O couvert artístico será no valor de R$ 15 por pessoa.



Atrativos

Além da apresentação, o estabelecimento terá outros atrativos para o público na quinta-feira desta semana. Desde as 18 horas, quando abre as portas, até as 20 horas, será realizado o Happy Hour. Nesse período, poderão ser pedidos com desconto uma marca de cerveja e vários petiscos, como quibes recheados com catupiry, bolinhos de mandioca, batata frita, bolinhos de arroz recheados com queijo e as duas versões do tira-gosto especial Quarteto Eclético.



Os amantes de drinks também serão contemplados, já que o cliente que pedir dois drinks iguais no Happy Hour ganha o terceiro. Essa ação é válida para Cuba Libre, Moscow Mule, Gin Tônica, Aperol Spritz, Cozumel, caipirinha, caipiroska, Cajá Lemon, Mojitito, Caipi Fiu-Fiu e Chicletim.



Os drinks também são alvo de outra ação da casa, mas essa durante todo o horário de atendimento. Trata-se da dobradinha de drink, sendo que Moscow Mule é o escolhido às quintas-feiras. Ou seja, a cada Moscow Mule pedido, o cliente ganha outro.



O espaço cultural e gastronômico, que funcionará até meia noite nesse dia, fica na Rua 15 nº 538, em frente à Praça Dr. Carlos de Freitas, no Setor Central, em Goiânia. Para obter mais informações sobre o evento, tirar dúvidas ou reservar mesas, basta entrar em contato pelo telefone (62) 98484-7100, que também atende por WhatsApp.



Serviço: Roda de samba especial com JP Silva, Ricardo Coutinho e músicos convidados

Data: 22 de agosto (quinta-feira)

Abertura da casa: 18 horas

Horário da apresentação: 20 horas

Local: Quintal do Jajá (Rua 15, nº 538 – Setor Central)

Contato: (62) 98484-7100

Entrada: R$ 15

A casa tem promoções de bebidas e petiscos no Happy Hour e dobradinha de Moscow Mule a noite toda