Afonso Padilha se apresenta em Goiânia, Anápolis e Caldas Novas

Considerado um dos nomes de referência quando o assunto é stand up comedy no brasil, o curitibano Afonso Padilha, vem fazendo enorme sucesso com seus shows solo. E dessa vez, desembarca em Caldas Novas com seu sétimo show “Ninguém Se Importa”, no dia 1º de novembro, às 19h, no Centro de Convenções Vila São José.

No dia 2, se apresenta em Anápolis, às 18h, no Teatro São Francisco. Para finalizar sua passagem por Goiás, se apresenta em Goiânia, no dia 3, às 18h, no Teatro Rio Vermelho. O comediante, humorista, roteirista, escritor e pagodeiro, em uma hora fala sobre o fim do mundo, amigos virando adultos e tendo filhos e seus medos e anseios. Como sempre, compartilhando situações e comentários a partir de suas experiências pessoais.

Os ingressos estão disponíveis na Livraria Leitura do Goiânia Shopping e no Ingresso Digital, com valores entre R$ 35 a R$ 140, de acordo com o setor escolhido na plateia e o tipo de ingresso (inteira, social ou meia).

Também está disponível a opção de ingresso social, que garante desconto para todos que levarem 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na portaria do evento, junto à validação do ingresso.

Sobre Afonso Padilha

O curitibano Afonso Padilha começou no Stand Up Comedy no fim do ano de 2009 fazendo open mic. Em 2011 entrou como convidado fixo do grupo Santa Comédia (primeiro grupo de stand up do sul do Brasil formado por Léo Lins, Fábio Lins e Marco Zenni) e começou a viajar pelo Brasil participando dos melhores shows do circuito. Participou dos maiores festivais de comédia do país: Risológico, Risorama, Risadaria e Virada Cultural paulista - palco stand up.

Foi considerado um dos humoristas revelações em 2012. Passou pelo programa Tudo é Possível, da Ana Hickman, como quinto elemento e posteriormente como jurado no concurso de comédia. Participou ainda do programa Agora é Tarde, do Danilo Gentili.Afonso também já foi roteirista do Porta dos Fundos e Comedy Central.

Como autor tem 3 peças escritas, duas encenadas: "Eu te odeio, meu amor" e "Até que o casamento nos separe", ambas feitas no festival de teatro de 2012. A peça "Até que o casamento nos separe" continua em cartaz e está rodando o Brasil com atuações de Marco Zenni e Lilian Marchiori.



Além de comediante e humorista, também está tentando a carreira como escritor, com três livros escritos, um infantil, Papai Cade o Vovô? (Sobre o abandono paterno), o E-book Não Tá Compensando Ficar Isolado (crônicas/cenas com pano de fundo a pandemia) pano de fundo a pandemia) e livro impresso O Evangelho Segundo um Humorista (crônicas/cenas baseadas no velho e novo testamento).

Serviço: Afonso Padilha em Caldas Novas, Goiânia e Anápolis

Data: 1/11 (Caldas Novas); 2/11 (Anápolis); 3/11 (Goiânia)

Local: Centro de Convenções Vila São José (Caldas Novas);

Teatro São Francisco (Anápolis);

Teatro Rio Vermelho (Goiânia)

