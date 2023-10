Afonso Padilha se apresenta em Goiânia e Anápolis

Um dos maiores nomes do stand up comedy, Afonso Padilha, desembarca em Goiânia com o seu sexto show “E agora?”, e se apresenta no dia 6 de outubro, às 19h30, no Centro de Convenções da PUC. E no dia 7 se apresenta em Anápolis, às 19h, no Teatro São Francisco.



Os ingressos estão disponíveis na Livraria Leitura do Goiânia Shopping e no Ingresso Digital, com valores entre R$ 30 a R$ 140, de acordo com o setor escolhido na plateia e o tipo de ingresso (inteira, social ou meia). Também está disponível a opção de ingresso social, que garante desconto para todos que levarem 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na portaria do evento, junto à validação do ingresso.



“Depois da sua última apresentação em Goiânia, que foi um sucesso, o comediante retorna mais uma vez à capital com o seu show, que é conhecido pelo humor ácido, improvisado e com respostas afiadas que divertem o público”, destaca o produtor cultural, Danilo Nunes.

Sobre Afonso Padilha

Considerado um dos nomes de referência quando o assunto é stand up no Brasil, o curitibano Afonso Padilha vem fazendo enorme sucesso com seus shows solo, além da participação no grupo “4 Amigos”, considerado um dos maiores no segmento.



Em seu sexto show solo, Afonso Padilha fala sobre as diferenças, conflitos e comparações entre as idades e gerações, sempre voltado às suas experiências pessoais para ilustrar o quanto é difícil se livrar do estigma social, mesmo quando se tem sucesso financeiro.



Afinal, como ele mesmo diz: “Não importa o dinheiro que ganhe, continuará sendo pobre”. Com o humor ácido e inteligente, ele vai fazer o público rir e pensar ao mesmo tempo.



Serviço: Afonso Padilha em Goiânia e Anápolis

Data: 6/10 (Goiânia) e 7/10 (Anápolis)

Local: Centro de Convenções da Puc (Goiânia) e Teatro São Francisco (Anápolis)

Ingressos: Goiânia / Anápolis