AGL dá a largada para os 100 anos de Bariani Ortencio

A Academia Goiana de Letras (AGL) deu a largada para as comemorações do centenário do folclorista e escritor Bariani Ortencio, 99, na tarde de quinta-feira no Instituto Cultural e Educacional Bariani Ortencio. Nome respeitado e reverenciado em vários setores culturais, como literatura, música, culinária, futebol, política, ele completa 100 anos em julho de 2023.



Bariani se mudou para Goiânia com a família quando tinha apenas 15 anos de idade, vindo da cidade paulista de Igarapava, que fica na fronteira com Minas Gerais. Na capital, estudou no Lyceu de Goiânia, trabalhou quando criança como alfaiate e foi goleiro do Atlético Clube Goianiense na década de 1940.



O autor ingressou na carreira literária quando publicou O que Foi pelo Sertão, em 1954. Em 12 de abril de 2013, recebeu o título de Doutor Honoris Causa da UFG. Atualmente, o inventor do prato peixe na telha tem mais de 50 livros lançados e segue em plena atividade.