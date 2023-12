‘Agora Vai’: especial de fim de ano de Fábio Porchat projeta um 2024 perfeito

"Agora Vai" é o nome do especial de fim de ano da TV Globo apresentado por Fábio Porchat. O programa projeta o que seria um 2024 perfeito, com dicas focadas em cada mês do ano, para que, bem organizada, a vida seja mais tranquila para os brasileiros.

A atração contará com participações especiais, entrevistas nas ruas, esquetes e stand-up. Entre elas, estão Milton Cunha e Marcelo Adnet, que personificam o melhor de fevereiro. Brincando de fazer o Carnaval dos Carnavais, eles criam na hora um enredo e samba-enredo inspirados na fantasia de Fábio Porchat, que é cheia de surpresas.

A atração tem produção de Isabela Bellenzani, direção artística de Daniela Gleiser, e direção de gênero de Patricia Pedrosa e Monica de Almeida. O programa está previsto para ir ao ar em 31 de dezembro, após a "Temperatura Máxima".