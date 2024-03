Akon, 21 Savage e NX Zero são confirmados no Rock in Rio 2024

Akon, 21 Savage, NX Zero e Deadmau5 são as novas atrações confirmadas para o Rock in Rio 2024. O anúncio aconteceu nesta terça-feira (26), no Jornal Nacional.

A edição deste ano acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).

Famoso por hits como 'Smack That', 'I Wanna Love You' e 'Lonely', o cantor Akon se apresentará no dia 22, no palco Mundo. O rapper 21 Savage cantará no dia 13, no palco Mundo. No dia 14, a banda NX Zero, uma das mais famosas do Brasil dos anos 2000, tocará no palco Sunset.