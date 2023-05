Al Pacino participará de cinebiografia de Modigliani, de Johnny Depp

Al Pacino vai participar da cinebiografia do pintor italiano Amedeo Modigliani, dirigida por Johnny Depp. É o segundo trabalho do ator de "Piratas do Caribe" na direção (o primeiro foi "O Bravo", em 1997). No filme, Al Pacino vai interpretar o colecionador de arte Maurice Gangnat.

O ator Ricardo Sccarmacio foi escolhido para viver Modigliani. Nascido numa família judaica em Livorno, no interior da Itália, Modiglianise mudou para Paris (França), entre 1916 e 1919, pintou suas telas mais famosas. Ele morreu em 1920, aos 35 anos, vítima de tuberculose.

Bolada

Em breve, Depp será visto nas telas como o rei Luís 15 no filme "Jeanne Du Barre", dirigido por Maïewenn.

O artista também assinou com a gigante francesa da moda e dos cosméticos Dior, um acordo de mais de U$ 20 milhões (cerca de R$ 98,5 milhões), segundo a revista americana Variety.

A parceria é a maior já fechada para um perfume masculino, superando a da marca com Robert Pattison, de U$ 12 milhões.