Alceu Valença faz show no CCON, em Goiânia

Ícone da música brasileira, Alceu Valença desembarca em Goiânia com a turnê Anunciação no dia 28 de abril, na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer. A abertura dos portões está marcada para às 18 horas e os ingressos custam a partir de R$ 60.

Artista que é praticamente sinônimo de Carnaval, as apresentações de Alceu são promessa de animação, hits e coro da plateia. A turnê faz um panorama da carreira do pernambucano e presenteia o público com clássicos como La Belle de Jour, Tropicana, Táxi Lunar, Pelas Ruas que Andei e, claro, a faixa que dá nome ao show. Com músicas que vão do sertão ao litoral, o show inclui frevos popularizados pelo bloco Bicho Maluco Beleza, comandado pelo músico.

A apresentação integra o evento de gastronomia The Chefs Festival 2022, que reúne restaurantes da cidade com cardápio assinado por chefs com referências cosmopolitas e que irá divulgar a programação completa em breve. Ancorado na música e gastronomia, o evento também terá espaços dedicados a bares e adegas no CCON.



Em atividade

Do alto dos seus 75 anos, Alceu soma 50 só de carreira. Ele percorre o país em 2022 com o show Anunciação acompanhado dos músicos Leo Lira (guitarra), Tovinho (teclados), André Julião (sanfona), Nando Barreto (baixo) e Cássio Cunha (bateria).

Em cima do palco sua energia intensa ganha vida, mas no isolamento por conta da pandemia de Covid-19 ganhou forma: foram quatro discos criados nesse período, com o primeiro, Sem Pensar no Amanhã (2021), lançado em março do ano passado. São onze faixas em que o artista faz releituras de sucessos da carreira e apresenta o samba inédito que dá nome ao álbum.

O disco foi seguido de Saudade (2021) e Senhora Estrada (2021), que chegaram às plataformas digitais em julho e novembro, respectivamente. Este último precisou ser adiantado na fila de lançamentos do músico em razão da morte do guitarrista de sua banda, Paulo Rafael, com quem dividiu os palcos por quatro décadas. Paulo participaria das gravações de um dos projetos de Alceu.



Serviço

Alceu Valença com a turnê Anunciação

Evento: The Chefs Festival 2022

Data: 28 de abril

Local: esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Horário: 18 horas (abertura dos portões)

Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) - lote promocional através do site Ticketou

Informações: (62) 98205-4844 e @thechefsfestival