Alcione se irrita com cor de esmalte e viraliza na web

Aos 76 anos, a cantora Alcione divertiu os fãs ao se irritar bastante com um pedido de seu produtor. Carlos Fernando Marão disse que ela precisaria pintar as unhas de cor nude ou branca com detalha de "francesinha" para um trabalho. A artista não reagiu bem.

"Eu lá sou mulher de francesinha?" Reclamou Alcione, que costuma pintar as unhas de dourado ou cor vibrante. "Tá gravando", respondeu ele, ao risos. "Nude é o caralho. Eu sou mulher de nude?", disse ela, irritada.

O vídeo publicado pelo produtor já passa de 1,6 milhão de visualizações e se espalhou rapidamente pelas redes sociais. A postagem também recebeu diversos comentários engraçados. "Eu amo a instituição Alcione falando palavrão", escreveu a influenciadora Thaynara OG. "A Loba tem a unha que ela quiser", escreveu Laura Simões.