Alcione será tema do desfile da Mangueira em 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sambista Alcione, 75, disse sim ao convite da Mangueira para ser o tema do enredo da escola de samba no Carnaval 2024. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (13).

Segundo a escola, o enredo era um sonho da presidente Guanayra Firmino há dez anos. Alcione recebeu a direção da escola em sua casa e concordou em ter a vida retratada no sambódromo.

"Estou muito honrada e emocionada com o convite. Nunca imaginei tamanha homenagem", disse.

O lançamento do enredo será no dia 28 de abril, no aniversário de 95 anos da Mangueira.

Mangueirense fiel, Alcione fundou a escola de samba mirim Mangueira do Amanhã, o centro de arte e um centro de apoio da agremiação.

A cantora já foi enredo de outras escolas de samba no Rio de Janeiro, São Luís, Juiz de Fora e São Paulo, onde a Mocidade Alegre foi vice-campeã em 2018 com o enredo "A Voz Marrom Que Não Deixa O Samba Morrer".

"Foi a melhor sensação do mundo ser homenageada por uma escola do povo como é a comunidade da Mocidade Alegre. Organizada, uma bateria maravilhosa e em São Paulo né, a galera curtindo. Me sinto honrada", comemorou Marrom na ocasião.

Mangueirenses comemoraram a escolha para o Carnaval do ano que vem e disseram que esperavam por isso há vários anos.

"Um enredo pedido e que será abraçado por todos. Alcione é uma rainha, a sua história e a da Mangueira se cruzam desde sempre", disse um deles. "Realmente era um clamor da nação. Parabéns a todos que tiveram a sensibilidade e a humildade de ouvir o que os mangueirenses queriam", afirmou outro.