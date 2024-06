Aldeia Sesc 2024 terá shows de Adriana Calcanhotto, Samuel Rosa e mais de 130 atrações culturais

A cantora Adriana Calcanhotto é a atração surpresa da 11ª edição da Aldeia Sesc de Artes. O evento, que será realizado de 5 a 13 de julho, já havia divulgado o show do cantor Samuel Rosa em uma programação que contará com 135 espetáculos em diversos pontos de Goiânia.

Depois de uma série de apresentações em Portugal, Adriana Calcanhotto traz a turnê do novo álbum "Errante" ao Brasil. Em Goiânia, o show será no Teatro Rio Vermelho, no dia 12 de julho, às 21 horas. Além de faixas do mais recente trabalho, como "Horário de Verão, Pra lhe dizer" e "Larga Tudo", o repertório promete agradar os fãs com hits da sua discografia como "Vambora" e "Maresia".

Já o cantor e compositor Samuel Rosa sobe ao palco do Teatro Rio Vermelho no dia 7 de julho, às 20 horas. O ex-Skank traz à capital o seu show solo, com composições clássicas da banda mineira como "Resposta", "Dois Rios", "Vou Deixar" e "Garota Nacional", além de músicas que ele gravou com outros artistas como "A Tal Canção Pra Lua", com Vitor Kley, "Loirinha Bombril", com Paralamas e "Vou Ficar", com Ivete Sangalo.

Os ingressos para os dois shows podem ser retirados no Sympla. Os preços variam de R$ 11 (dependentes do comércio) a R$ 47 (inteira do público geral).

Com teatro, oficinas, intervenção urbana, feiras, lançamentos de livros, dança, shows e espetáculos circenses, a Aldeia Sesc é uma verdadeira maratona cultural distribuídas em 440 horas de apresentações feitas por artistas de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A programação pode ser conferida na íntegra pelo site sescgo.com.br.

Grande parte das atividades tem entrada franca, mas tanto as atrações pagas quanto as gratuitas precisam de retirada de ingressos pelo Sympla.

Realizado pelo Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, o evento já se tornou parte do calendário cultural de Goiás. “A cada ano, nos empenhamos para oferecer o melhor na apresentação de novos artistas, que dividem palcos com veteranos, além de toda a interatividade com o público”, diz o presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, Marcelo Baiocchi.

Diretor regional do Sesc e Senac, Leopoldo Veiga Jardim diz que o evento vai passar por diversos pontos da cidade. Entre eles estão: os teatros Goiânia, Rio Vermelho, Sesc Centro, Universitário e Madre Esperança Garrido; as unidades das Bibliotecas Sesc Centro, Failçalville e Campinas; a Varanda Sesc Centro; a Cia Catavento no Setor Bela Vista; o Quintal do Jajá; o Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (UFG); a Associação dos Idosos no Jardim Balneário Meia Ponte.

Na avaliação de Leopoldo, “A Aldeia Sesc de Artes é uma ação que fortalece não apenas a arte e a cultura, com as participações de artistas e produtores, mas também movimenta toda a cadeia produtiva do turismo, com hospedagem, transporte e alimentação, e envolve diversos profissionais do setor de serviços".

SERVIÇO:

11ª Aldeia Sesc de Artes

Quando: de 5 a 13 de julho

Programação completa com 135 atrações: sescgo.com.br