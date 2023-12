Alexandre Pires diz que ‘nunca teve qualquer envolvimento com garimpo’

O cantor Alexandre Pires informou, nesta terça-feira (5), por meio de sua assessoria jurídica, que “não tem e nunca teve qualquer envolvimento com garimpo ou extração de minério, muito menos em área indígena.”

A declaração ocorre após ele ser alvo de buscas e apreensão da Polícia Federal (PF) numa investigação relacionada a garimpo ilegal da Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

O artista foi alvo da operação Disco de Ouro. Ele é investigado por ter recebido R$ 1,382 milhão de uma empresa que, segundo a investigação, atua com garimpo ilegal na TI Yanomami.

“Alexandre Pires foi tomado de surpresa diante da recente operação da Polícia Federal que indevidamente envolveu seu nome”, informou a defesa do cantor ao portal G1.



As buscas foram no navio que o cantor estava, em Santos, litoral de São Paulo. O empresário que gerencia a carreira do artista Matheus Possebon e o empresário Christian Costa dos Santos, que atua com garimpo ilegal em Roraima, foram presos.