Alexandre Pires retorna a Goiânia com grupo Só Pra Contrariar neste final de semana

Alexandre Pires e todo grupo Só Pra Contrariar vão se apresentar em Goiânia neste final de semana. A tour que chama “SPC Acústico 2 - O Último Encontro” desembarca no estacionamento do Shopping Passeio das Águas, sábado (22), com um mega infraestrutura de som e luz, figurino especial, entre muitas surpresas.



Emocionando diversas cidades que já se apresentaram, os goianos serão os próximos a se surpreenderem com um show que busca resgatar todo o glamour e furor criado no CD e DVD “Só pra Contrariar - Acústico”. Este registro, lançado em 2002, foi o último de Alexandre Pires à frente do grupo e contou com participações especiais de Leonardo, Fabio Jr, Gilberto Gil e Caetano Veloso.



O line-up é composto por Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó. A formação clássica do SPC garante que há todo um cuidado para o público encontrar o mesmo grupo que ficou guardado na memória.



O evento conta com três áreas: Pista, Área Premium (com open bar de Cerveja, Whisky, Gin, Vodka, Refrigerante e Água) e Mesas, divididas em Área Diamante, Ouro e Prata. As mesas possuem vista privilegiada, atendimento premium e toda mesa tem direito a um combo de Gin, Vodka ou Whisky ou 3 espumantes.



Os ingressos já estão sendo vendidos através do site da Bilheteria Digital ou pelo site oficial da Turnê.



Serviço: Alexandre Pires e grupo Só Pra Contrariar

Data: 22 de junho de 2024

Local: Estacionamento do Shopping Passeio das Águas - Goiânia

Venda de Ingressos: https://spc-goiania.bilheteriadigital.com