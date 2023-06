Alice Wegmann lamenta morte de cachorrinha de estimação

Alice Wegmann se despediu da cadelinha de estimação da família, a Nina, com um belo texto nas redes sociais. A atriz contou que antes de a pet morrer, seu pai, Paulo Corrêa, colocou os “Saltimbancos” para ela se sentir melhor.

“Perder um cachorro é perder um amigo. Ninoca viveu 17 anos com a gente, com graça e carinho, com língua pendurada para fora da boca, com seu corpinho pequeno em cima das nossas camas, roubando espaço do meu pai (que não queria cachorro, mas ninava ela na barriga, e hoje, quando ela estava morrendo colocou os ‘Saltimbancos’ para ela melhorar um pouco)”, escreveu.

“Nina foi uma grande companheira da minha mãe e da Zanzi, elas sempre se cuidaram muito bem. É muito gostoso ver essas fotos e ter a certeza de que nossa família vive num lar com amor colado em todas as paredes, transbordando muito. Nossa anjinha agora vai descansar com a Xaxá e seus amigos lá de cima. Obrigada por tudo, meu amor”, completou a atriz.