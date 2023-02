Alicia Silverstone reprisa papel de 'As Patricinhas de Beverly Hills' no Super Bowl

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cher Horowitz está de volta. A atriz Alicia Silverstone, que deu vida à colegial no filme "As Patricinhas de Beverly Hills", de 1995, vai repetir o papel em um comercial de TV para a Rakuten, empresa de comércio digital, a ser exibido no intervalo do Super Bowl.

O longa-metragem cult, dirigido por Amy Heckerling e inspirado no livro "Emma", de Jane Austen, é um dos trabalhos pelos quais Silverstone é mais reconhecida.

Sucesso de público e bilheteria quando estreou nos cinemas, a produção traz Silverstone no papel de uma estudante que, ao lado da melhor amiga, Dionne, papel de Stacey Dash, tenta transformar a nova aluna da escola, Tai, vivida por Brittany Murphy, em uma diva fashion do colegial.

Ao mesmo tempo, Cher atua como uma espécie de casamenteira, tentando fazer com que outros personagens se apaixonem uns pelos outros.

A Rakuten divulgou um teaser nesta quarta-feira (1º) em que Cher, desta vez, ocupa o lugar de professora. Ela aparece trajando o icônico terninho xadrez que integra o guarda-roupa da personagem.

"Não se incomode. Sua garota está de volta", ela diz, enquanto toca ao fundo "Alright", da banda Supergrass, parte da trilha sonora de "Patricinhas".

O comercial será exibido no Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, em 12 de fevereiro. No Brasil, o jogo, junto com os shows de Rihanna e outros, será transmitido ao vivo no canal pago ESPN e no aberto RedeTV e também pelo streaming Star+.