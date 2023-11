Almir Sater apresenta clássicos e novas canções nesta quinta-feira (23)

Com a viola de dez cordas nas mãos, uma voz suave e vários clássicos, Almir Sater promete uma noite especial nesta quinta-feira (23), a partir das 21 horas, no Teatro Rio Vermelho.

O músico sul-matogrossense celebra os 40 anos de carreira com a apresentação preparada antes da pandemia, mas que ficou inativa por dois anos.

“Fiquei com sede de fazer esse show ainda, gosto muito dele”, conta ele.

Os hits "Tocando em Frente, Um Violeiro Toca, Jeito de Mato", "Trem do Pantanal", "Comitiva Esperança" e "Chalana" estarão no repertório, que inclui ainda a gravação com o parceiro Renato Teixeira em "AR", lançado em 2015.

O artista também deve tocar pela primeira vez em Goiânia canções do seu último trabalho, "Do Amanhã Nada Sei", disponibilizado no final de 2022 nas plataformas digitais.

“Não tive tempo de preparar a nova turnê por conta da novela Pantanal, mas vai acontecer em 2024... O meu show será um apanhado de vários discos e das músicas que gosto de cantar”, ressalta o violeiro, que é casado com a goiana Ana Paula, com quem têm dois filhos (Bento e Ian).

“A conheci em um festival de música em Aragarças, que costumo visitar com frequência para pescar. A gente ficou junto e nos casamos em uma semana ou foi mais ou menos um mês depois. Foi tudo rápido porque gostei dela na hora e chamei para morar comigo no Pantanal”, relembra ele.