Almir Sater faz show em Goiânia neste mês

O cantor, compositor, violeiro e instrumentista Almir Sater retorna a Goiânia em novembro. O artista se apresenta no dia 23 de novembro, no Teatro Rio Vermelho, a partir das 21 horas. Os ingressos estão disponíveis pelo portal da Bilheteria Digital, a partir de R$ 80.

O público pode esperar grandes sucessos no repertório da apresentação, como "Tocando em Frente", "Chalana", "Trem do Pantanal" e composições mais recentes como "D de Destino" e "Assim os Dias Passarão". Além dessas, há canções de seu último álbum, "Do Amanhã Nada Sei".

Recentemente, o artista natural de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, também se apresentou na 22ª edição do Canto da Primavera, em Pirenópolis, que aconteceu em setembro.