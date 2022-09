Almir Sater se apresenta em Goiânia no dia 08 de outubro

Um conforto para os noveleiros que ficarão sem Pantanal. Almir Sater se apresenta em Goiânia no dia 8 de outubro, um dia após a exibição do último capítulo da novela. O show será no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), campus II, às 21h. Os ingressos já estão à venda em bilheteria virtual, com preços que variam de R$ 135 a R$ 430.

O intérprete que fez sucesso com o papel do misterioso peão Xeréu Trindade na primeira versão de Pantanal, 32 anos atrás, voltou ao horário nobre da televisão, mas desta vez como Eugênio, um sábio chalaneiro responsável por levar os moradores e visitantes ao Pantanal pelo rio. Coincidência ou não, a embarcação usada pelo personagem na novela é o tema de um dos maiores sucessos de Almir Sater, a música “Chalana”, lançada na década de 1990.

O cantor e compositor se destacou pela valorização da ‘viola caipira’, instrumento com 10 cordas, por suas melodias que retratam a alma caipira de forma poética e as manifestações folclóricas incutidas na cultura pantaneira, música raiz, das paisagens bucólicas e vida cotidiana. Desde 1981, com o lançamento do seu primeiro disco, “Estradeiro”, Sater participou de festivais e eventos musicais no Brasil e exterior, recebeu prêmios e realizou parceria com outros artistas, como Maria Bethania e Renato Teixeira.

Sua popularidade aumentou quando foi convidado para participar da novela Pantanal, exibida na Rede Manchete. O cantor e compositor participou também de outras telenovelas, como Ana Raio e Zé Trovão (Rede Manchete), em 1991, O Rei do Gado (TV Globo), em 1996, e Bicho do Mato (TV Record), em 2006.

Para o show em Goiânia, o público pode aguardar alguns clássicos que compõem a carreira do artista, como “Tocando em Frente”, “Chalana” e “Trem do Pantanal”, além das faixas que compõem os seus discos mais recentes feitos em parceria com Renato Teixeira, “D De Destino”, “Bicho Feio”, “Assim Os Dias Passarão” e “Venha Me Ver”.

Os ingressos estão à venda no site Sympla, com valores que variam de R$ 135 (meia-entrada), na categoria bronze, a R$ 430 (inteira), na categoria ouro. As entradas para o camarote já se esgotaram no site. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Almir Sater se apresenta em Goiânia

Quando: 8 de outubro de 2022

Horário: 21h

Local: Centro de Convenções da PUC-GO (Campus II)

Endereço: Av. Engler, 507 - Jardim Mariliza, Goiânia

Ingressos: de R$ 135 (meia-entrada) na categoria bronze a R$ 430 (inteira), na categoria ouro via Sympla