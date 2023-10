Alok esclarece que seu pai não é responsável por rave atacada em Israel

O DJ Alok negou nas redes sociais, que seu pai, Juarez Petrillo, tenha sido o responsável pela edição israelense da rave Universo Paralello, na qual pelo menos dois brasileiros foram mortos em ataques do grupo Hamas.

“Meu pai não é produtor do festival. Ele é o idealizador do Universo Paralello, que acontece no Brasil há mais de 20 anos”, disse.

“Produtores internacionais contrataram a identidade visual e o direito do uso da marca”, esclareceu.

O artista goiano acrescentou que seu pai, o DJ Swarup, participava do festival na condição de artista contratado para uma apresentação.

Ele se emocionou ao relatar como Petrillo conseguiu deixar o festival. Segundo o artista, o pai se abrigou em um bunker e agora está em Tel Aviv tentando voltar para o Brasil.