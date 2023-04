Alok vai patrocinar Complexo Oncológico de Goiás

O DJ goiano Alok vai patrocinar o Completo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), que está sendo construído em Goiânia.

O advogado do artista, Robson Cunha, se reuniu com o governador Ronaldo Caiado (UB), no Palácio das Esmeraldas, nesta sexta-feira (28) e disse que Alok vai ter o nome dele em um espaço da ala infantil.

A implantação do hospital deve ser feita pela Fundação Pio XII, que administra o Hospital do Amor, em Barretos.

O advogado do artista acrescentou, que assim como na unidade paulista, o hospital homenageia artistas que apoiam a área da saúde.

A primeira etapa do projeto deve ser entregue em um ano e meio. E, será a ala oncológica destinada a crianças e adolescente, justamente o setor que Alok quer patrocinar.