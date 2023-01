Altas Horas presta homenagem para Milton Nascimento neste sábado (7)

Milton Nascimento chega aos 80 anos de idade com 60 anos dedicados a uma carreira musical que atravessa gerações, pela qual conquistou cinco Grammys. O Altas Horas, um dos programas em que o músico mais se apresentou, preparou um especial, repleto de emoção, com Serginho Groisman recebendo-o no palco, neste sábado (7). Junto de Milton, alguns artistas que têm nele uma forte referência são convidados a participar da celebração. São eles: Duda Beat, Liniker, Maria Gadú, Pitty, Samuel Rosa, Sandy e Zé Ibarra.

Após tanto tempo de carreira, Milton anunciou recentemente sua despedida dos shows, tendo realizado sua última apresentação em novembro, no Estádio Mineirão, em Minas Gerais. “Milton Nascimento é um elemento tão importante da nossa música, que o que tentamos fazer foi uma homenagem à altura do que ele representa”, comenta Serginho. O Altas Horas tem uma história de longa data com o músico. Além das diversas participações, o programa batizou, em 2020, um dos palcos musicais com seu nome – este é, inclusive, o lugar que ele ocupa na edição, junto de sua banda.

No programa, o homenageado compartilha, com delicadeza, histórias da trajetória, como o início de tudo, aos 15 anos, cantando e tocando contrabaixo nas noites de Minas Gerais, e seu primeiro encontro com Elis Regina. A cantora exerceu um papel fundamental na carreira de Milton, sendo uma das responsáveis por sua projeção ao gravar uma de suas composições, Canção do Sal, em 1966.

Os convidados do palco também contam como conheceram o artista, e vários deles se emocionam ao falarem da importância que ele tem para suas vidas, carreiras e até relações. Aqueles que têm uma ligação com a história de Milton, se apresentam com ele. Liniker canta Encontros e Despedidas e, Maria Gadú, Canção da América – ambas já dividiram o vocal com o artista em outras oportunidades -; Samuel Rosa, que participou do último show, mostra Trem Azul; e Zé Ibarra, que é backing vocal de Milton, apresenta Volver a los 17, originalmente gravado com Mercedes Sosa.

Acompanhado apenas de sua banda, Milton canta Coração de Estudante, Nos Bailes da Vida e Calix Bento, além de tocar acordeão em Ponta de Areia. Os demais convidados, fãs declarados dele, celebram seu repertório com versões exclusivas. Duda Beat canta Nada Será como Antes; Pitty, Um Girassol da Cor do seu Cabelo; e Sandy, Travessia.

Parte da plateia também é formada por personalidades de diversas áreas que têm em Milton um ídolo. Convidados por Serginho, vários deles declararam seu amor, com depoimentos sobre como o músico é parte de suas vidas, seja por sua própria presença ou por meio de suas músicas. Alguns dos presentes são os atores Reinaldo Gianecchini e Allanis Guilen; o filósofo Mário Sergio Cortella; o também filósofo e advogado Silvio Almeida; o músico Amaro Freitas; os jornalistas Sandra Annenberg e Valmir Salaro; o autor, diretor e produtor cinematográfico Cao Hamburguer; o cineasta Fernando Meirelles; o fotógrafo Bob Wolfenson, e o arquiteto Isay Weinfeld, entre outros.

O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados depois de Travessia.