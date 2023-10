Amado Batista e Di Paulo e Paulino fazem show de graça em comemoração ao aniversário de Goiânia

Neste sábado (14), a partir das 20h, o cantor Amado Batista vai se apresentar na Praça de Feira, localizada na Avenida Mangalô, Setor Morada do Sol. No domingo (15) a partir das 21h, é a vez da dupla Di Paulo e Paulino cantar para o público na Praça do Colégio Estadual Edmundo Rocha, na Rua VMJ, Lote 01, Quadra 15, Setor Vila Mutirão.

Outra homenagem será para a Vila Mutirão, que completa 40 anos, e além do show de domingo a programação conta com serviços ao público da região. Consultas com oftalmologista, exames de ultrassonografia, eletrocardiograma, vacinas e aferição de glicemia e pressão arterial.

Programação divulgada pela prefeitura de Goiânia

Sexta-feira (13)

Atração: Carreta Show – Pagode dos 30 + Grupo Levemente Sensual + Dj Xem

Horário: 19 horas

Endereço: Alameda Henrique Silva – Setor Pedro Ludovico

Sábado (14)

Atração: Amado Batista

Horário: 20 horas

Endereço: Praça da Feira, Avenida Mangalô - Setor Morada do Sol

Domingo (15)

Atração: Programa Saúde Mais Perto de Você

Horário: 8 horas

Endereço: Unidade de Saúde da Família da Vila Mutirão - Avenida do Povo, Quadra D, Setor Vila Mutirão

Atração: Homenagem aos 90 anos de Goiânia

Horário: 18 horas

Endereço: Auditório da Federação Espírita do Estado de Goiás (FEEGO) - Rua 1133, número 40, Setor Marista

Atração: Homenagem aos pioneiros da Vila Mutirão

Horário: 19 horas

Endereço: Praça do Colégio Estadual Edmundo Rocha - Rua VMJ, Lote 01, Quadra 15, Setor Vila Mutirão

Atração: Di Paulo e Paulino

Horário: 21 horas

Endereço: Praça do Colégio Estadual Edmundo Rocha - Rua VMJ, Lote 01, Quadra 15, Setor Vila Mutirão

Atração: Carreta Show com apresentações de artistas locais e DJ Wam Baster

Horário: 21 horas

Endereço: Residencial João Braz – Avenida Leste Oeste com Rua Félix de Bulhões, próximo ao supermercado Bretas Bairro Goiá