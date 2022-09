Amor, ideais e novos rumos na nova trama das 21h da Globo

Ari (João Bravo/Chay Suede) e Brisa (Mariah Yohana/Lucy Alves) cresceram juntos no interior do Maranhão, às margens dos Lençóis. Ele, filho adorado de dona Núbia (Drica Moraes), uma comerciante local que destinou todas as economias para dar ao menino condições de galgar um futuro melhor.

Ari estudou, se formou em arquitetura e, incentivado por Dante (Marcos Caruso), seu professor desde menino e mentor, se dedica à defesa do patrimônio histórico maranhense. Já Brisa é uma jovem que cresceu órfã e tirou dessa ausência forças para se tornar uma mulher determinada e batalhadora. Ela pulsa a cultura de seu Estado: dança em rodas de Tambor de Crioula e se apresenta em grupos de Bumba Meu Boi, quando não está jogando nas sete para garantir o próprio sustento.

Na infância, Ari e Brisa eram sinônimo de implicância mútua. Mas, aos poucos, o coração falou mais alto e eles engataram um romance despretensioso, no início. As coisas aceleram quando eles descobrem que estão esperando um bebê. Quando começa a história de Travessia, a nova novela das nove da Rede Globo, Ari e Brisa – e o filho Tonho (Vicente Alvite) – já moram juntos há alguns anos e estão prestes a oficializar o casamento.

Quem não gosta nada disso é Núbia. Para ela, o filho “estudado” e promissor merecia coisa melhor do que gastar com esse casamento o tempo e o dinheiro que poderia estar usando para ser um homem bem-sucedido na capital São Luís, onde se formou. Brisa não entende, já que é ela quem topa qualquer trabalho para garantir o sustento da família, enquanto Ari se aprimora em sua tese de doutorado.

Os lamentos de Núbia sobram para Adalgisa (Priscilla Vilela), sua amiga e fiel escudeira. E ela cumpre bem a função de manter a comerciante informada sobre todas as fofocas da região. Brisa, por outro lado, encontra apoio em Tininha (Gabrielly Mota/Camila Rocha), sua amiga de infância, que sabe acolher e encorajar Brisa na medida certa. É ela quem conhece as reais aflições da amiga, que só deseja viver uma vida feliz ao lado de seu amado e de seu filho.

A ideia da festa de casamento de Ari e Brisa parece simples, não fosse uma oportunidade que pode virar a vida do casal: uma chance de Ari viajar para o Rio de Janeiro. Lá, ele poderá investigar mais de perto os passos da construtora Guerra, que está planejando derrubar um dos casarões históricos do Maranhão e construir no lugar um moderno shopping center – projeto que ele está decidido a combater. E ainda poderá reencontrar o professor Dante, que está na cidade para um tratamento de saúde. Dante é para Ari uma referência. E o professor, por sua vez, vê o jovem como seu sucessor na luta pela preservação do patrimônio maranhense.

Mas a viagem, que tinha tudo para ser promissora, vira um imbróglio. Brisa, que apoia e confia nos planos de Ari, topa adiar a data do casamento. Só que ele demora tempo demais em terras fluminenses e passa a dar cada vez menos notícias. A maranhense estranha o comportamento e, preocupada, decide ir atrás do “namorido”. Quando está na rodoviária de São Luís, prestes a embarcar, se vê em meio a uma grande confusão: as pessoas acusam Brisa de ser uma sequestradora de crianças. Trata-se de uma deep fake. Um vídeo foi editado de maneira despretensiosa e irresponsável, do outro lado do mundo, e o rosto da criminosa foi trocado pelo seu. O material viraliza nas redes sociais e, a partir desse momento, atravessa de maneira transformadora a vida da jovem.

Travessia é criada e escrita por Gloria Perez, com direção artística de Mauro Mendonça Filho, direção de Walter Carvalho, Andre Barros, Mariana Richard e Caio Campos. A produção é de Claudio Dager e Tatiana Poggi; e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.