Ana Cañas se apresenta em Goiânia no projeto “Música no Câmpus”

A cantora Ana Cañas desembarca na capital goiana para um show, na próxima quinta-feira (21), no encerramento do projeto “Música no Câmpus”.

O evento está marcado para às 20h30, no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, no Câmpus Samambaia, localizado na Avenida Esperança, no Setor Itatiaia. Os ingressos estão disponíveis na plataforma do Sympla.

Na atração a artista paulista, de 43 anos, se junta à Orquestra Filarmônica de Goiás com um repertório de Antônio Carlos Jobim. Versões orquestradas de clássicos como “Água de Beber” e “Desafinado” estarão presentes no repertório do show, intitulado: “Orquestra Filarmônica de Goiás convida Ana Cañas”.

A regência será conduzida pela maestrina Mariana Menezes, reconhecida como uma das mais jovens e destacadas regentes no cenário musical brasileiro atual.