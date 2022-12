Ana Carolina traz para Goiânia turnê inédita em homenagem a Cássia Eller nesta sexta-feira (2)

Ana Carolina Sousa, uma jovem mineira de 16 anos, ouviu a voz de Cássia Eller pela primeira vez e se encantou de imediato. Fã de carteirinha declarada - ou, como ela melhor define, fã “de camiseta” -, ela, que hoje é uma das maiores cantoras do País, viu em Cássia uma referência de artista e de mulher. Agora, em 2022, recebeu a missão de sair em turnê Brasil afora homenageando a roqueira, que completaria 60 anos de idade neste ano.

O show Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não me Apaixonasse por Você aporta em Goiânia nesta sexta-feira (2), a partir das 21h30, no Centro de Convenções da PUC Goiás. Os ingressos estão à venda por meio de bilheteria digital. A turnê inédita traz no nome o primeiro verso da canção All Star, composição do velho parceiro de Cássia, Nando Reis, e que foi imortalizada na voz rouca e inesquecível da artista.

O timbre grave e o tom raivoso da voz de Cássia Eller marcaram suas performances. Quem já ouviu Ana Carolina em ação também sabe que ela é dona de uma voz única e de um timbre raro: o contralto, um timbre de voz feminina de textura grave, que ela empresta para interpretar, a sua maneira, o repertório escolhido a dedo para homenagear Cássia. “Foi um trabalho feito com toda a equipe, mas foi muito difícil. Acho que todo mundo tem um apego especial com a Cássia, mas eu, especificamente, que sou fã, estava achando uma missão quase impossível (risos)”, conta ela sobre a seleção das músicas que compõem o show.

Lista ficou imensa

Como boa conhecedora do repertório da grande roqueira da música brasileira, Ana Carolina conta que a lista, de início, ficou imensa. “Daí fomos diminuindo, até chegar nas faixas que estão no show hoje. Eu tive o cuidado de colocar os grandes hits da Cássia, mas adicionei também músicas que fizessem sentido para mim, como Maluca, um lado B e até hoje uma das minhas canções favoritas dela”, diz.

A ideia do projeto veio da sua produtora, Opus Entretenimento, que propôs a missão para celebrar as seis décadas desde que Cássia Eller nasceu. “Se eu falar que não senti um frio na barriga, é mentira (risos)”, revela. “Mas foi muito gostoso, é uma honra. Sempre foi um desejo íntimo, porque sou muito fã, mas nunca sequer achei que seria possível”, conta. Ela confessa que ficou com um certo receio de início. “Mas também não dava pra dizer não pra isso, né? Então topei, e tá sendo muito bom”, ressalta.

Cantar Cássia se tornou uma espécie de viagem pessoal no tempo para ela. “Tudo no universo musical dela me influenciou. Aquela voz feminina com tanta presença e personalidade. Eu dava meus primeiros passos na música e não tenho a menor dúvida que dali tirei muito da minha formação musical e do que achava ser importante ter nas canções e no palco”, relembra.

A turnê começou há dois meses e já percorreu o Nordeste, Sudeste e chega ao Centro-Oeste antes de seguir para o Sul. “São sentimentos muito contraditórios quando penso nesse show. Quis o destino que agora, em pleno 2022, quando Cássia faria 60 anos, que esse projeto surgisse e fosse sugerido justamente para mim”, diz. Tem sido uma jornada muito emocionante, porque é uma homenagem a uma artista que eu sou fã, com meu trabalho, que eu adoro. Não posso reclamar de nada (risos)”, conta.

O feedback do público tem sido positivo, segundo ela. “Os fãs são meus amores. Tem sido muito gostoso viver essa experiência com eles. Vejo o quanto eles têm gostado e se emocionado com tudo. Está sendo lindo”, finaliza.

Serviço

Show: Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você

Data: 2 de dezembro, sexta-feira

Horário: 21h30

Onde: Centro de Convenções PUC Goiás ( Av. Engler, 507 - Jardim Mariliza, Câmpus II)

Ingressos: de R$ 130 a R$ 260 via baladapp.com.br