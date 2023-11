Ana Castela é artista mais ouvida no Brasil em 2023

O serviço de streaming Spotify divulgou hoje sua Retrospectiva 2023, revelando que a cantora sertaneja Ana Castela foi a artista mais ouvida no país em 2023 na plataforma, além de também ser a dona da música mais escutada do ano.

Ana Castela é a artista mais escutada no Brasil em 2023; Israel & Rodolffo estão no top 5 músicas com duas faixas e álbuns mais escutados neste ano;

Alok é o artista brasileiro mais escutado no exterior;

Podpah é o podcast mais escutado no Brasil em 2023, seguido por Mano a Mano, Café da Manhã e Psicologia na Prática;

Top Brasil é a playlist do Spotify mais escutada no Brasil em 2023 pelo terceiro ano consecutivo;

Artistas mais escutados no Brasil

Ana Castela

Henrique & Juliano

MC Ryan SP

Marília Mendonça

Jorge & Mateus

Músicas mais escutadas no Brasil

"Nosso Quadro", Ana Castela

"Leão", Marília Mendonça

"Erro Gostoso", Simone Mendes

"Bombonzinho", Israel e Rodolffo e Ana Castela

"Seu Brilho Sumiu", Israel e Rodolffo e Mari Fernandez

Álbuns mais escutados no Brasil

"Escolhas, Vol. 2", Zé Neto e Cristiano

"Let's Bora, Vol. 2", Israel e Rodolffo

"Dos Prédios Deluxe", Veigh

"Manifesto Musical", Henrique & Juliano

"Dos Prédios", Veigh

Podcasts mais populares

Podpah

Mano a Mano

Café da Manhã

Psicologia na Prática

Não Inviabilize

Top 5 artistas brasileiros mais escutados no Spotify no exterior em 2023

Alok

Anitta

Crazy Mano

Mc GWMc Menor do Alvorada

Artistas mais escutados no mundo

Taylor Swift, com mais de 26 bilhões de reproduções desde o dia 1º de janeiro

Bad Bunny

The Weeknd

Drake

Peso Pluma

Músicas mais escutadas no mundo

"Flowers", Miley Cyrus

"Kill Bill", SZA

"As It Was", Harry Styles

"Seven (feat. Latto)", Jung Kook

"Ella Baila Sola", Eslabon Armado e Peso Pluma

Top 5 álbuns mais escutados Spotify no mundo em 2023

"Un Verano Sin Ti", Bad Bunny

"Midnights", Taylor Swift

"SOS", SZA

"Starboy",The Weeknd

"MAÑANA SERÁ BONITO", KAROL G