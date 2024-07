A cantora Ana Castela anunciou sua participação na 16ª edição do Poesia Acústica. A artista, de 20 anos, gravou no novo set do projeto musical de rap acústico e comentou que “é a realização de um sonho”.

“Vocês não estão preparados para o meu verso. Está totalmente diferente do que vocês imaginam. Estou muito feliz”, disse.

O Poesia Acústica conta também com Filipe Ret, Orochi, Xamã, L7ennon, Lourena, TZ da Coronel, MC PH e MC Ryan.