Ana Castela e Pedro Sampaio são anunciados no Villa Mix 2023, em Goiânia

Depois da dupla Zé Neto e Cristiano, mais duas participações foram confirmadas na programação de retorno do Festival Villa Mix 2023. Estão escalados para tocar a sertaneja Ana Castela e o DJ e produtor Pedro Sampaio. As três atrações vão tocar pela primeira vez na história do evento, que volta ao calendário depois de quase quatro anos.

A festa será realizada no dia 2 de julho no estacionamento do Estádio Serra Dourada. A abertura para vendas dos ingressos começa no dia 3 de maio e novas atrações devem ser anunciadas nos próximos dias no perfil oficial do evento. A organização não divulgou os valores e os pontos de venda dos bilhetes.

Mesmo com pouco tempo de carreira, Ana Castela já se destaca como um dos grandes nomes da nova geração da música sertaneja e apresenta números expressivos nas plataformas de streamings e nas redes sociais. Natural de Amambai, no interior do Mato Grosso do Sul, recentemente ela se tornou a artista mais ouvida no Brasil no YouTube em março de 2023.

Com músicas que exaltam a vida e o trabalho do campo e um estilo que une o “modão raiz” com estilos eletrônicos, a cantora faz parte da geração do “agronejo”. Ana Castela se tornou rapidamente queridinha de vários artistas consagrados por conta de hits como Pipoco, Nosso Quadro e Roça em Mim. Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Naiara Azevedo, Zé Felipe, Israel & Rodolffo já gravaram com a sertaneja.

Estourado em todas as paradas, Pedro Sampaio se transformou rapidamente em um dos maiores fenômenos da atualidade da música nacional. O sucesso do primeiro álbum, Chama Meu Nome, lançado no início de 2022, fez com que ele batesse a marca de 1 bilhão de reproduções em suas músicas na plataforma de streaming Spotify. Ele tem parceria com vários artistas, caso de Anitta.

Novo formato

A edição 2023 será uma celebração ao retorno do Festival e uma amostra de como será o evento em 2024. Provavelmente, será anunciado o novo formato, que deve voltar a ocupar duas datas no ano que vem, assim como sempre foi na sua história. Os fãs também aguardam que o evento siga sendo itinerante. Outra promessa da organização é a inclusão de vários gêneros na festa, conhecida nacionalmente pelo sertanejo.

Criado em 2011 em Goiânia e realizado pela Áudio Mix, o Villa Mix se transformou no maior festival de música sertaneja do País, com mega estrutura e atraindo uma multidão de fãs. Em 2015, desbancando a banda U2, o palco goiano foi eleito pelo Guiness Book, o livro dos recordes, como o Maior do Mundo, superando. O palco do evento superou a própria marca em 2017, com 15 mil m² de área construída, 90 metros de frente e 30 metros de profundidade. O título segue até os dias atuais com o evento sertanejo.