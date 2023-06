Ana Castela turbina som de novo carro

Ana Castela, de 19 anos, surpreendeu os fãs ao mostrar seu novo carro. A cantora comprou um Toyota SW4, avaliado em R$ 374 mil, e turbinou o veículo com mais de 20 caixas de som. O resultado foi compartilhado nas redes pela ‘boiadeira’ e pela empresa goiana responsável pela “tunagem”, a Deboxe. São 28 alto-falantes, colocados dentro, nas portas e no porta-malas do carro, com customização com o nome de Ana Castela.

Recentemente, a artista que é do Mato Grosso do Sul, falou sobre a aproximação com o cantor Gustavo Mioto. Segundo ela, eles já passaram da fase do “conhecimento”, mas a relação, por enquanto, ainda não mudou de status. “O dia que virar namoro mesmo, eu vou vir a público e contar que estou namorando”, garantiu a jovem.