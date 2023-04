Ana Clara diz que é bloqueada em todos os aplicativos de namoro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confirmada como a nova apresentadora do reality do Multishow e Globoplay Túnel do Amor, Ana Clara Lima, 25, revela que nunca namorou sério. Pelo contrário, "sempre fugi disso".

"Acho que eu nunca tive muita paciência para quem me aparecia. E continuo solteira. As pessoas têm uma trava, acham que sou diferente de algum jeito. Eu até sei que tem muita gente do meio artístico que se acha especial. Eu não. Os caras têm receio de se aproximar", disse em entrevista ao jornal Extra.

A atração, programada para estrear após o BBB 23, no dia 26 de abril, tem como intuito promover encontros amorosos. Sempre um amigo tentará dar uma de cupido e aproximar o colega confinado de outra pessoa em 20 dias.

Segundo Ana Clara, talvez dessa forma fosse mais fácil arrumar um "date", já que em aplicativos de namoro, diz ela, não é possível ter sucesso.

"Sou bloqueada em todos! As pessoas denunciam o meu perfil, acham que é fake. Cheguei a experimentar de curiosidade, mas não rolava", emenda a apresentadora, que ainda tem sonho de casar e ter filhos.