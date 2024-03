Ana Hickmann e Edu Guedes assumem namoro

A apresentadora Ana Hickmann e o chef de cozinha Edu Guedes confirmaram que estão namorando. O anúncio foi feito, nesta terça-feira (12), no Instagram da famosa, por meio de uma postagem conjunta. No post o novo casal celebrou a nova fase com uma sequência de fotos românticas, com direito a beijão.

“É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveu.

Logo, famosos se manifestaram, parabenizando o novo casal. “Você merece toda felicidade do mundo e todo amor, Ana Hickmann”, escreveu Sabrina Sato na publicação.

Os dois se conhecem há mais de 20 anos e já haviam sido apontados como affair em meados de janeiro, após o divórcio de Ana com Alexandre Correa, mas negaram.