Ana Maria Braga tenta levantar blusa de Cauã Reymond e encostar em 'tanquinho' do ator

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os telespectadores do Mais Você se divertiram, na manhã desta quinta-feira (5), com um momento inusitado de Ana Maria Braga durante uma entrevista com Cauã Reymond. Em tom de risadas, a apresentadora tentou realizar o desejo de um internauta e passar a mão no "tanquinho" do ator, que estava visivelmente sem graça.

O pedido surgiu durante um desafio feito por um seguidor nas redes sociais. Após uma imagem de Cauã apenas de toalha viralizar na web, um internauta desafiou Ana Maria a sentir o abdômen do galã. Durante o programa ao vivo, ela tentou levantar a blusa do artista, que deixou ela sentir a região somente acima da blusa.

Após o inusitado momento, Ana Maria Braga compartilhou a experiência em suas redes sociais, publicando um tuíte acompanhado de uma foto de um tanque de lavar roupas, em tom de humor. "Tentei", escreveu ela, na legenda.