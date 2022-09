Anitta aparece desnorteada após VMA e viraliza; vídeo

Feliz por ter vencido o VMA 2022 na categoria Melhor Clipe Latino com "Envolver", Anitta, 29, foi flagrada meio desnorteada após a premiação. Um vídeo que mostra uma reação diferente da artista tem repercutido nas redes sociais e arrancado risadas da própria brasileira.

Na confraternização depois do evento, ela aparece com um copo de bebida na mão e faz alguns movimentos meio desconexos antes e ficar totalmente paralisada. Obviamente que não demorou muito para viralizar. Segundo Anitta, ela tinha visto algo surpreendente acontecer e ficou chocada, por isso teve essa reação.

"É assim que sua estátua fica no Madame Tussauds quando o museu fecha", brincou Whindersson Nunes. "Você é a melhor pessoa. Sensacional, eu ri tanto com esse vídeo. Aquele pânico no sistema depois de beber um pouquinho", postou uma fã.

Mas também houve quem tenha criticado a postura. "Anitta é isso daí, um nada na contribuição cultural. Um vexame que leva a marca do Brasil", disparou uma seguidora.