Anitta confessa que não faz música com foco no dinheiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Anitta, 30, afirmou durante entrevista ao programa estadunidense Watch What Happens Live with Andy Cohen que não baseia mais os lançamentos musicais com foco em dinheiro. Isso porque a cantora afirmou que já está "rica".

No programa, a cantora começou falando a respeito da assinatura com a gravadora Republic Records. "Eu apenas me sinto mais compreendida. Eu sinto que quando cheguei lá, com minhas ideias, videoclipes e músicas prontas, eles estavam tipo: 'Estamos na mesma página'. Então, eu amo isso", disse ela.

Na sequência, foi então que a carioca afirmou não focar mais em dinheiro e em posições de charts das suas músicas. "Hoje em dia, eu só quero é ser feliz. Não faço mais música pelos números ou pelo dinheiro. Já estou rica!", disse ela, aos risos. Ela continuou e afirmou: "Estou brincando!", completou ela, que concedeu a entrevista no programa exibido nesta segunda-feira (10) à noite.

Parcerias musicais com cantores gringos: Questionada sobre possíveis parcerias com Mariah Carey, cantora que Anitta é fã, e com grupos de K-pop, como BTS, a artista respondeu que adoraria e que está aberta à possibilidade.