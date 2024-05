Anitta desabafa nas redes sociais, após ser vítima de intolerância religiosa

A cantora Anitta chamou a atenção nesta segunda-feira (13) ao anunciar um clipe em que mostrará um pouco mais de sua religião, o candomblé. A revelação veio acompanhada de um álbum de fotos em que ela aparece em um terreiro, participando de rituais.

Após ser vítima de intolerância religiosa nos comentários da publicação, a cantora resolveu se pronunciar.

Em seu Instagram, Anitta chegou a comentar que perdeu cerca de 200 mil seguidores após a postagem. Logo depois, ela entrou em live para falar sobre o ocorrido:

“Não consigo ver os xingamentos e ter raiva. Não mais, um dia eu já tive. O que eu consigo é continuar fazendo coisas que acredito, que possam influenciar as pessoas a serem mais, serem melhores, buscar uma evolução”, opinou Anitta.

“Sempre soube que quando tenho uma opinião de algo forte, acabo cortando aí um grande grupo que me acompanha, que me segue. Quando a gente toma essas decisões, ficam os bons. Estou escolhendo qualidade no lugar de quantidade. Já fui essa pessoa que quis mais, números, hoje não... Eu tô bem focada nisso hoje em dia, e se isso significar que ao invés de eu fazer show pra 20 mil pessoas, vou fazer pra 5 mil, tudo bem, eu faço feliz pra 5 mil”, completou.

A música escolhida para ganhar o clipe inspirado na religião de matriz africana foi "Aceita", faixa presente em seu mais recente álbum, o "Funk Generation".