Anitta e Milton Cunha viram voz de transporte público no Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A contagem para os dias de Carnaval está chegando ao fim. Os foliões que se deslocarão de transporte sobre trilho de algumas cidades brasileiras poderão entrar ainda mais no clima durante o trajeto.

Anitta, que se apresenta em Salvador na sexta-feira (9), vai ser a voz do metrô da capital baiana do dia 10 ao 12 deste mês. A voz da cantora vai tocar nas linhas 1- Azul e 2- Vermelha, e vai dar avisos sobre deslocamento e como chegar aos locais por onde vão passar trios elétricos.

"Botem para ferver", vai falar Anitta no áudio. O carnavalesco Milton Cunha também vai poder ser ouvido, mas pelos cariocas.

Os foliões que utilizarem as linhas 1, 2 e 4 do metrô do Rio, vão escutá-lo dizer: "Gloriosos, eu sou Milton Cunha, e a próxima estação é a Central do Brasil: estação de transferência entre as linhas 1 e 2. Meu amor, o desembarque é pelo lado esquerdo emplumadérrimo."

Procurado pela reportagem, o metrô de São Paulo afirmou que não vai emitir avisos sonoros com celebridades.