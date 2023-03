Anitta fala sobre Carnaval aos quase 30 e afirma não ter beijado na boca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de uma semana de muita folia, Anitta encerrou o Carnaval com satisfação. Além de comentar sobre as dores com que finalizou a festa, a cantora também falou o que faltou: o beijo na boca. Aos 29 anos, o corpo já não é mais como antes.

"Agora com quase 30 anos eu penso: como é que eu tinha tempo e energia para fazer tudo isso e ainda beijar na boca. Não sei! Ficou de fora o beijo na boca", disse em um vídeo postadonos Stories, depois de fazer shows, gravar na Sapucaí, e dançar na pipoca de Salvador.

Agora que acabou o período carnavalesco, a pop star curtirá férias. Em último post no Instagram, ela ainda compartilhou jornada que começou às 4h30 e terminou às 5h30h do outro dia. "Quantas horas tem o seu dia? (Nem acreditei quando acordei viva)", escreveu.