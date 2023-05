Anitta revela música em parceria com Sam Smith em novo álbum

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acabou o mistério. Anitta já escolheu o nome internacional para participar de uma faixa do novo álbum de estúdio da carreira. O sexto e agora com o selo da Republic Record, a sua nova gravadora. A brasileira chamou o cantor britânico Sam Smith para um feat e foi ela mesma que anunciou a informação para Harper's Baazar norte-americana, nesta segunda-feira (29).

Na última quinta-feira (25), Anitta chegou a desmentir os primeiros boatos sobre uma possível parceria entre os dois artistas na faixa "Boss/Funk Rave", que deve ser o single de abertura desta nova fase da cantora brasileira.

As especulações começaram após os fãs da intérprete do hit "Envolver" encontrarem o registro da música no site ISWC (International Standard Musical Work Code), plataforma exclusiva para obras musicais.

Além de Sam Smith, o site também mostrou uma possível parceria com o DJ Gabriel do Borel. Recentemente, Anitta gravou um clipe em uma comunidade no bairro de Vargem Grande, zona oeste do Rio. Quem vai estar no musical é Letícia Colin e foi a própria atriz que anunciou a sua participação.