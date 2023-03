Anitta se diz arrependida de contrato com a Warner e diz que pagaria para sair

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta disse arrepender de ter assinado com sua atual gravadora, a Warner, em resposta a fãs nas redes sociais.

A discussão foi levantada por um usuário que disse ser seu "sonho é a Anitta sair da Warner, ir para uma gravadora que valorize ela e, de quebra, a primeira música que ela lançar pegue o top 10 do global".

A postagem de 25 de fevereiro foi respondida pela artista na noite desta quarta-feira (1º). Ela concordou com a frase, escrevendo "somos dois".

"Meu amor se tivesse uma multa para pagar, eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro que fosse para sair fora. Mas infelizmente não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito tem que prestar muita atenção nas coisas que assina... Se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro", escreveu a cantora no Twitter.

Conforme a repercussão aumentava, a cantora seguiu conversando com os fãs sobre a situação, e concluiu dizendo que a solução, por ora, é aceitar o descaso.

A cantora já criticou a gravadora no passado, inclusive nas redes sociais, como numa live no ano passado, na qual falou sobre os problemas da indústria da música. "A gravadora se liga muito no TikTok, no que viraliza, e se não tem um sucesso logo de cara eles dão tchau", disse.

Na ocasião, a artista que concorreu ao Grammy de melhor artista revelação disse ainda que teria recebido liberação para gravar um clipe da música "Gata", mas que de última hora a Warner cancelou o apoio após os números do hit no streaming não terem alcançado uma meta.