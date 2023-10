Aniversário de Goiânia tem extensa programação cultural

Na próxima terça-feira (24), Goiânia brinda seus 90 anos e, para o aniversário da capital goiana não passar batido, foi preparada uma extensa programação. Shows musicais, exposições, intervenções artísticas e espetáculos cênicos e de dança agitam diferentes pontos da cidade. Confira as atrações.

AGENDA DA PREFEITURA

Dando sequência à programação de aniversário organizada pela Prefeitura de Goiânia, será realizada amanhã uma exposição de carros antigos na Praça do Trabalhador. Na segunda-feira (23), véspera de feriado, é a vez da dupla Rio Negro e Solimões (foto) subir no palco principal, “esquentando” para o grande show na data oficial do aniversário, que fica por conta do cantor Leonardo, ambos com início às 21 horas e entrada franca.

EM CENA

As comemorações organizadas pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult Goiânia) começaram no dia 16 com a programação do Goiânia em Cena. Espetáculos circenses, teatrais e de dança para todas as idades ocupam os teatros Goiânia, Goiânia Ouro e CCUFG.

LÉO SANTANA

Axé e pagodão baiano são a pedida desta segunda-feira (23) no Arena Multiplace, no Alto da Glória, que recebe o cantor Léo Santana no palco da casa. A festa também conta com o cantor John Amplificado e com o DJ Vinicius Cavalcante, um dos fenômenos do eletrofunk.

NOITE BRAZUCA

A cantora Poly Pimpão convida Ingrid Lobo e Hayana Naghara para apresentar o projeto Samba Brazucas no pré-feriado, dia 23 de outubro, no bistrô e bar Macaia. A casa abre as portas a partir das 19 horas e estará cobrando couvert de R$ 15.

NOSTALGIA PURA

Whisky a Go-Go, Dona, Volta pra Mim, Anjo, Seguindo no Trem Azul, A Viagem, Coração Pirata. A noite do dia 24 de outubro na Arena Multiplace será repleta de hits que atravessam gerações do grupo Roupa Nova, que vem para a capital com o show da turnê especial de 40 anos de trajetória, a partir das 20 horas. Os ingressos estão à venda via Brasil Ticket ou na bilheteria do espaço, com opções de mesas e lounges.

TARDE NO QUINTAL

Os músicos João Garoto, Grace Venturini e Ricardo Coutinho se reúnem na tarde desta terça-feira (24) no Quintal do Jajá no Centro, para uma tarde especial em celebração, com programação das 12 às 18 horas. A entrada custa R$ 20.

SAMBA NO PÉ

Veteranos da cena, a banda Heróis de Botequim garante muito samba. O grupo toca canções autorais e sucessos de grandes nomes da música brasileira na terça-feira (24), a partir das 14 horas, no bar Glorioso, que fica localizado na Rua João Pessoa, no setor Alto da Glória.