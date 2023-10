Aniversário de Goiânia terá diversas atrações gratuitas

Goiânia completa 90 anos, no próximo dia 24 de outubro, e para comemorar o público poderá apreciar uma extensa programação cultural gratuita. Neste sábado (14), o cantor Amado Batista sobe ao palco, seguido pela dupla sertaneja Di Paulo e Paulino e DJ Wam Baster no domingo (15).

No dia 19 é a vez da banda Shot Gun e dos paulistas do Ira! se apresentarem. No próximo fim de semana, a dupla Gian e Geovani faz show no dia 20.

Na semana do aniversário a capital recebe duas grandes atrações: a dupla Rio Negro e Solimões, no dia 23, e o cantor Leonardo no dia 24. Um palco especial será montado na Estação Ferroviária, na Praça do Trabalhador, que receberá os principais shows.

Ainda conforme divulgado pela a prefeitura de Goiânia, outros palcos serão montados em bairros como Recanto das Minas Gerais, Parque Atheneu, Morada do Sol, Vila Mutirão, Bairro Goyá, Jardim América e Setor Central. As apresentações também vão contar com atrações locais, como o DJ Jiraya Uai, Carreta Show e a Orquestra Sinfônica de Goiânia.