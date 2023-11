Antônio Fagundes faz piada em campanha do “Novembro Azul”

O mais recente vídeo de humor do Porta dos Fundos tem o ex-ator da Globo Antônio Fagundes, de 74 anos, como protagonista.

Nas cenas, o ator deixa a seriedade de lado e revela sua veia cômica ao falar sobre o Novembro Azul e a importância do exame de toque para diagnóstico de câncer de próstata.

Em pouco mais de quatro minutos de um vídeo que mescla informações sérias com piadas, Fagundes brinca com o fato de muitos homens ainda terem preconceito com o fato de ir ao médico após os 40 anos.

“Você me conhece das novelas, mas hoje estou aqui para falar de um assunto sério. Você sabia que a cada 38 minutos morre alguém por câncer de próstata?”, começa ele no vídeo antes de iniciar uma série de piadas sobre a região anal masculina.

O ator estimula homens a liberarem o c*zinho para o exame de toque. Fagundes então cita o exemplo de Henrique, que fez o exame e continuou como antes. Henrique, interpretado por Fabio Porchat, que diz que nada mudou após o médico mexer em seu “fuleco”.