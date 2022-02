Antigo Banana Shopping, Galeria CineX recebe investimento de R$ 5 milhões

O espaço do antigo Banana Shopping, no setor Central, em Goiânia, vai se transformar em uma galeria cultural com salas de cinema, espaços exclusivos para apresentações de teatro, música, mostras e outros tipos de espetáculos, além de lojas (bombonière), cafeteria e cervejaria. A intenção é transformar o atual Cinex em uma espécie de galeria do rock, com decoração temática.

De acordo com Adriano Oliveira, proprietário da Neo Investimentos, que comprou a rede de cinemas Lumière e é responsável pelas marcas Czar360, Arquivo Total e CineX, o espaço deve receber cerca de R$5 milhões em investimentos e vai se chamar Galeria CineX.

Com o intuito de promover a cultura em Goiânia e valorizar o centro da cidade o espaço já tem um evento de peso para o local. A 14ª edição da mostra “O Amor, a Morte e as Paixões”, com curadoria de Lisandro Nogueira, vai acontecer no local entre os dias 8 e 21 de abril.

Contando com 21 salas de cinemas distribuídas por Goiânia, Luziânia, Palmas, no Tocantins, Catanduva, em São Paulo, e Ponta Grossa, no Paraná. Em 2022, os cinemas CineX também devem se expandir para Gurupi, no Tocantins, e São Luís do Maranhão, totalizando 30 salas.

Ainda segundo Adriano, os empreendimentos geram mais de 200 empregos, de forma direta e indireta, além de movimentar a economia dos municípios. A Galeria CineX está localizada na Avenida Araguaia, 376, no centro de Goiânia. Os cinemas e a bomboniere já estão funcionando, das 13h30 às 21h.