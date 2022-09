Any Gabrielly anuncia saída do Now United; grupo fará despedida no Brasil

Any Gabrielly, de 19 anos, anunciou a sua saída do grupo Now United, grupo pop com jovens de vários países, na tarde desta quinta-feira (22). A cantora brasileira afirmou que seguirá em carreira solo. Antes da partida da brasileira, a banda fará um show de despedida em São Paulo, no dia 19 de novembro, no Allianz Parque.

"Um oi especial para todos meus Uniters lindos. Eu não sei bem como começar essa carta, palavras não parecem suficiente mas eu acho que eu só vou falar logo: estou seguindo carreira solo!", começou ela, em uma publicação no Instagram.

A cantora afirmou que seguirá carreira solo junto com Simon Fuller, que, segundo ela, fez muito por ela e tem tanta garra quanto a artista. "Fechar capítulos é sempre difícil mas isso também significa que estamos começando um novo", afirmou.