Any Gabrielly assina com gravadora de Ariana Grande, Taylor Swift e The Weeknd

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-integrante do Now United, a brasileira Any Gabrielly anunciou nesta terça-feira (4) que assinou o contrato com a Republic Records para a carreira solo. A gravadora internacional é a mesma que cuida nomes da música pop como Ariana Grande, Taylor Swift e The Weeknd.

Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou o momento em que assinou o contrato para lançar suas novas músicas. "Isto é um sonho tornado realidade para mim e eu estava ansiosa por partilhar as notícias com vocês. Estou tão pronta para criar e lançar algumas músicas fantásticas para vocês, o meu coração está a explodir de emoção. Alguém me belisque!", escreveu ela na legenda.

"Any já cruzou a América Latina como uma força global. Estamos muito animados de tê-la no nosso time nesse novo capítulo de sua vida, que sem dúvidas promete ser o melhor até agora", declarou Wendy Goldstein, Co-Presidente da Republic Records, em comunicado à imprensa. A gravadora não revelou quando será lançado o álbum solo de Any.

Any se despediu do Now United em novembro de 2022 após cinco anos no primeiro grupo global de música pop formado por 14 integrantes de diferentes nacionalidades. O responsável por criar e desenvolver o projeto foi Simon Fuller, conhecido por produzir os programas "American Idol" e "So You Think You Can Dance". Ele, que também foi empresário das Spice Girls, agora é o manager da brasileira.