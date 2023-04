Aos 47 anos, viúva do cantor Leandro anuncia nascimento de 5º filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Andréa Mota, viúva do cantor Leandro, anunciou a chegada do quinto filho nesta sexta-feira (21). A ex-modelo revelou que a criança nasceu na noite desta quinta-feira (20) e que se chama Gabriel. A informação foi confirmada por ela mesma, em publicação nos stories do Instagram.

"Nosso anjo Gabriel chegou no dia 18/04/2023 às 20h30. Quanto amor! Obrigada, meu Deus", escreveu Andréa, acompanhada da foto dos pés do caçula.

A viúva do sertanejo teve dois filhos com a ex-dupla de Leonardo, que morreu em 1998, vítima de um raro câncer. Quatro anos depois, ela se casou com Fernando Alves Carmo.

Além de acabar de ter o quinto filho, Andréa já tem dois netos: Antônio, filho de Leandrinho, e José, filho de Lyandra, ambos herdeiros do cantor Leandro.