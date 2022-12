Após 13 anos de espera, 'Avatar: O Caminho da Água' chega aos cinemas

Há 13 anos, os amantes do cinema esperavam ansiosamente por esse momento. Depois de revolucionar os filmes com a tecnologia avançada para a época, incluindo os óculos 3D e levar todo mundo para dentro de Pandora, chegou a hora da continuação – a primeira de quatro – da aventura dos alienígenas azuis.

Com 3h10 de duração, Avatar: O Caminho da Água, do diretor James Cameron, tem pré-estreia nesta quarta-feira (14) em 44 salas de cinema da Grande Goiânia. Será que novamente a indústria cinematográfica será colocada de cabeça para baixo tanto em relação aos efeitos especiais quanto no topo da bilheteria?

Enquanto o primeiro Avatar encantou o mundo com as cenas de voo em banshees, criaturas aladas que lembram pterodáctilos, e por um romance improvável, o segundo capítulo deve apostar as fichas na ambientação submarina. Isso também é uma forma de reforçar o título do filme. Novos relacionamentos, guerra com os humanos e aceitação ao diferente são outros temas que serão tratados na nova aventura alienígena. Claro, sem deixar de apelar muito para a nostalgia, o que vem dando muito certo nos últimos tempos nos cinemas, como, por exemplo, com o sucesso de Top Gun: Maverick.

Avatar está de volta sendo protagonizado mais uma vez pelo ator Sam Worthington, que vive Jake Sully, um veterano da Marinha renegado, paraplégico, de 22 anos no início do primeiro filme, que depois deserta para a espécie Na’vi. Ao seu lado, a princesa Neytiri, papel de Zoë Saldaña, atriz bastante amada pelos fãs dos filmes de quadrinhos, já que nas produções da Marvel ela interpreta Gamora, na franquia Guardiões da Galáxia e também em Vingadores. Os dois estão de contrato renovados para seguir em Pandora nas próximas temporadas, com sequências confirmadas para 2024, 2026 e 2028.

A sequência ainda surpreende por alguns retornos ao elenco, caso de Sigourney Weaver, uma atriz lendária da ficção científica. Ela simplesmente abriu as portas para as mulheres serem protagonistas nos filmes de ação no final dos anos 1970 por Alien, o 8º Passageiro. A personagem da atriz, que tem 72 anos, no primeiro filme foi a cientista Grace Augustin, que acabou morrendo na trama. Agora, ela retorna como a adolescente Kiri, filha adotiva de Jake Sully e Neytiri. Ela formará uma parte importante da linha geral do longa junto com seu irmão humano Miles Socorro (Jack Champion).

Quem também está de volta é o ator Stephen Lang, que morreu no final do primeiro filme depois de levar duas flechadas no peito pelas mãos de Neytiri. Antes, ele interpretou o vilão, o coronel Miles Quaritch, e reaparece dessa vez graças a uma tecnologia denominada Recom, que consegue armazenar as memórias dos humanos no corpo de um Na’vi. Além dos retornos, tem estreias no universo azul, como Kate Winslet, protagonista do segundo maior sucesso de Cameron, Titanic. A sua personagem será Ronal, uma espécie de rival de Neytiri, com o mesmo objetivo que ela, que é proteger sua família.



Trama

O tempo passou em Pandora desde os últimos acontecimentos. Jake e Neytiri, que se conheceram e se apaixonaram no longa anterior, agora têm uma família, formada por cinco filhos, sendo três deles, Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) e Tuktirey (Trinity Bliss), biológicos. Os outros dois são adotados. Kiri é uma criança Na’vi, que compartilha algum tipo de conexão com a dra. Grace, já que no trailer ela aparece dizendo “oi, mãe”, enquanto observa o corpo do avatar da cientista em um tanque de vidro. A adolescente tem atributos humanos, como sobrancelhas e cinco dedos.

Isso sugere que, assim como Jake, Kiri é uma mistura do DNA Na’vi com o de seres humanos. O que a trama deve revelar é que ela é a filha da Grace que provavelmente estava grávida no momento de sua morte e que o seu corpo de avatar foi capaz de levar a gestação até o fim e dar à luz, apesar de não ter consciência. O outro filho adotivo é Miles Socorro (Jack Champion), conhecido como Spider, um humano que nasceu na base militar de Pandora e por ser muito pequeno para retornar à Terra em segurança acabou sendo deixado para trás. Para sobreviver em Pandora, ele precisa utilizar uma máscara especial, assim como qualquer invasor.

Além de um show de imagens e de efeitos especiais, Avatar: O Caminho da Água deve aprofundar na aceitação ao diferente e piorar a relação com os seres humanos. Não é difícil imaginar que a presença de Spider entre os Na’vi causará problemas entre as tribos. Os fãs também serão apresentados para os habitantes aquáticos e novos animais, como Tulkun, uma espécie de baleia que apareceu no primeiro teaser da produção e que tem aproximadamente 91 metros de comprimento, e o Skimwing, um peixe voador gigante, que mantém seu rastro na água - sua cauda fornece propulsão.



Recordes

Avatar foi lançado em 2009, mas James Cameron teve a ideia do filme em 1995. Somente vários anos depois que ele conseguiu a tecnologia adequada para realizar a produção como queria. O longa foi o primeiro a fazer uso extensivo de captura de movimento, que observa as ações de atores e as transfere para a tela, através do computador. Tanta inovação conquistou o público e a crítica. O longa ganhou três estatuetas do Oscar: Melhor Fotografia, Melhor Design de Produção e Melhores Efeitos Visuais. Além disso, o título também levou o Globo de Ouro (2010) de Melhor Filme e Melhor Diretor. No total, foram 73 diferentes prêmios para a obra do diretor.



A bilheteria foi de quase US$ 3 bilhões e se tornou o filme de maior faturamento na história dos cinemas. Avatar chegou a perder o topo por alguns dias para Vingadores: Ultimato, da Marvel, mas o retorno aos cinemas devolveu o lugar e abriu ainda mais vantagem para o título dos heróis, que hoje soma US$2,8 bilhões. A expectativa é que a continuação supere todos esses recordes, já que o filme recebeu permissão e vai estrear simultaneamente no mercado chinês. Vale lembrar que a primeira aventura rendeu US$ 261,8 milhões na China. Pelas contas do diretor, a sequência precisa chegar a pelo menos a US$ 2 bilhões apenas para cobrir seus custos de produção.



Para se lembrar

Jake Sully ficou paraplégico após um combate na Terra. Ele é selecionado para participar do programa Avatar em substituição ao seu irmão gêmeo, que acabou morrendo em campo. Jake viaja para Pandora, uma lua extraterrestre, onde encontra diversas e estranhas formas de vida. O local é também o lar dos Na'Vi, seres humanóides que, apesar de primitivos, possuem maior capacidade física que os humanos.



Os alienígenas têm três metros de altura, pele azulada e vivem em paz com a natureza do lugar que habitam. Os humanos desejam explorar a lua, de forma a encontrar metais valiosos, o que faz com que os Na'Vi aperfeiçoem suas habilidades guerreiras. Como são incapazes de respirar o ar de Pandora, os humanos criam seres híbridos chamados de Avatar. Eles são controlados por seres humanos por meio de uma tecnologia que permite que seus pensamentos sejam aplicados no corpo do Avatar.



Desta forma, Jake pode novamente voltar à ativa deixando a cadeira de rodas de lado, percorrendo as florestas do mundo dos azuis e liderando soldados. Até conhecer Neytiri, uma feroz Na'Vi que conhece acidentalmente e que serve de tutora para sua ambientação na civilização alienígena.