Após atuar em 'Renascer', Xamã anuncia show inédito pelo país

Após se destacar como ator em viver o matador Damião em "Renascer", Xamã volta a focar na carreira como cantor e anuncia how inédito.

O rapper, que se prepara para as apresentações inéditas, anunciou nesta terça-feira (3) as primeiras cidades que receberão as apresentações "totalmente repaginadas". Acompanhado pela sua banda, o intérprete de "Malvadão" vai mostrar novos arranjos e repertório.

A série de apresentações começa no dia 8 de novembro, no Circo Voador, em sua cidade natal, o Rio de Janeiro. Em seguida, parte para Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Recife e Fortaleza (veja datas completas logo abaixo).

Atualmente, Xamã diz estar resgatando suas raízes no rap com foco no som underground, remetendo ao início de sua carreira. Seu mais recente single, "Muito Brabo", explora o Boom Bap e reforça essa ideia, assim como seu próximo álbum, em produção.

Para o segundo semestre, além do foco musical, estreiam dois projetos já gravados: os longas "O Maníaco do Parque" e "Cinco Tipos de Medo".

Confira as datas:

08/11 - Rio de Janeiro (Circo Voador)

15/11 - Belo Horizonte (Festival Imune)

16/11 - Salvador (Concha Acústica)

22/11 - São Paulo (Audio)

06/12 - Recife (Armazém 14)

07/12 - Fortaleza (Ginásio Paulo Sarasate)