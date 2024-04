Após 'BBB-24', Binn comemora procura por shows e aumento no cachê

A vida não está tão tranquila assim, mas está bastante favorável para Jefferson Cristian dos Santos Lima desde que saiu do Big Brother Brasil 24. Agora conhecido como MC Binn (ele tirou de uma vez o Laden do nome artístico), o funkeiro diz que está fazendo um show atrás do outro e - o que é melhor - faturando mais desde sua saída do reality da Globo. “O cachê deu uma levantada”, comemora. “Ainda bem (risos).”

Enquanto pedala em uma bicicleta ergométrica minutos antes de uma apresentação (a entrevista aconteceu por uma videochamada), o agora ex-BBB se empolga com a repercussão de sua participação na atração. E pensar que o medo de ser rejeitado chegou a assombrá-lo por um tempo dentro da casa.

“Estou me acostumando com tudo. Na época que lancei 'Tá Tranquilo, Tá Favorável' (em 2017), fiquei bem conhecido, mas nada se compara com esse momento”, compara. “A galera conhece real a minha mãe e a minha tia! Eles conhecem agora também o meu jeito de ser e o meu coração.”

Aliás, Binn conta que esse foi justamente um dos motivos de ter aceitado o convite para ser um dos integrantes do grupo Camarote da 24ª edição do programa. “Queria desmitificar essa coisa pesada que envolve o funk. Acham que somos maloqueiros, marrentos, brigões, tatuados... Enfim. Sempre lutei para que as pessoas vissem o lado bom dos funkeiros”, diz o cantor. “O preconceito contra o funk vai sempre existir, mas a gente tem de continuar lutando (contra ele).”

O cantor está prestes a lançar um novo álbum. Nesse trabalho, ele vai se aventurar também em outros estilos musicais. Vai ter funk, claro, mas também trap, hip hop e até piseiro, incluindo alguns feats com artistas do ritmo. “Uma coisa bacana, diferente e o público vai se surpreender”, prevê, empolgado. Ele também acredita ser o momento certo para se lançar em uma carreira internacional: “Vinha pensando nisso um tempo e chegou a hora”.

Com relação ao BBB, ele tem certeza de que o campeão será Davi e conta que fala todos os dias com o amigo Lucas Buda, que passou por um divórcio litigioso enquanto estava confinado. “Quero saber como ele está e já soube que ele pegou as coisas dele com a (ex-mulher) Camila e está com a família. Torço muito para a felicidade dele e da ex-esposa dele também. A gente tem de desejar o bem para as pessoas.”

Ele também contou como está a situação com Giovanna, a nutricionista mineira com quem ele trocou beijos no reality. “Nós estamos conversando”, comenta. “Falamos algumas vezes sobre namoro, mas temos os pés no chão de entender que moramos longe e que tudo ainda é muito novo. Acabamos de sair e estamos matando a saudade da família, cumprindo agendas... Enfim. Só o tempo vai dizer o que vai acontecer.”